Falla eléctrica en trenes del aeropuerto de Denver genera retrasos

(NOTICIAS YA).- El aeropuerto internacional de Denver (DIA por sus siglas en inglés) está experimentando retrasos de vuelos debido a una falla eléctrica en los trenes subterráneos.

Alrededor de las 12:30 am del viernes 20 de agosto, una falla eléctrica en los circuitos de los trenes subterráneos, causó que cuatro vagones con 200 personas se apagaran. Los viajeros estuvieron atrapados por cuatro minutos y todos salieron sanos y salvos.

🔧Repairs continue. Passengers should anticipate delays around an hour to get to and from the terminal and concourses.

⛈️Check your flight status with your airline in case your airline is experiencing weather delays

