¿Nieve en verano? Colorado observa primeras nevadas en las montañas

(NOTICIAS YA).- Las grandes elevaciones se despertaron con un manto blanco.

Las montañas rocosas de Colorado observaron su primera nevada de la temporada el viernes 20 de agosto a horas de la madrugada.

El Servicio Nacional Metereológico de Boulder reportó una fuerte nevada en el Berthoud Pass alrededor de las 2:00 am del viernes 20 de agosto con temperaturas de 16 grados debido a la sensación térmica.

Estas nevadas llegaron tras varias alertas de tormenta severa e incluso tornados el día de ayer, jueves 19 de agosto, en varias zonas del estado. El Servicio Nacional Meteorológico de Boulder publicó los reportes de ayer, los cuales incluyeron alertas de tormenta, lluvia, granizo y tornados.

