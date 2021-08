Piden a residentes de Orlando ahorrar agua ante aumento de hospitalizaciones por COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este viernes, la Alcaldía de la Ciudad de Orlando hizo un llamado a sus ciudadanos para que reduzcan el uso del agua en sus hogares, ante la escasez registrada de oxígeno líquido relacionada al aumento de hospitalizaciones por COVID-19 en esta entidad.

La compañía de servicios públicos OUC explicó que están siendo afectados por la escasez regional de oxígeno líquido en los suministros de su agua tratada, ésto ante el elevado número de pacientes internados en los hospitales por coronavirus.

La acción inmediata solicitada a los residentes es limitar el riesgo de sus jardines, ya que representaría el 40% del uso de agua en Florida Central, según OUC.

Aunque piense que su jardín se secará, las autoridades informaron que normalmente durante un mes de verano en Orlando se registra más de 6 pulgadas de lluvia, lo cual es suficiente para satisfacer las necesidades de agua de 1 a 1,5 pulgadas por semana de un jardín.

Con la colaboración de la comunidad, se conservarían los recursos necesarios para tratar a los pacientes con COVID-19.

Sin embargo, el llamado principal para todas las personas que aún no se han vacunado contra el coronavirus, es a inmunizarse, para evitar ser hospitalizados.

