Henri continúa debilitándose a medida que avanza hacia el interior

(NOTICIAS YA).-La tormenta tropical Henri es ahora un sistema de 80 km/h ubicada sobre Rhode Island, según la actualización de las las 2:00 p.m. (hora de Miami) del Centro Nacional de Huracanes.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden actualmente hasta 201 kilómetros de distancia del centro de la tormenta.

Como se pronosticó, la velocidad de avance de la tormenta comienza a disminuir, ahora se mueve hacia el noroeste a 14 km/h.

Tropical Storm #Henri Advisory 27A: Henri Slows Down Over Southwestern Rhode Island. Strong Gusty Winds and Flooding Rainfall Continue Across Portions Of the Northeastern United States. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2021