Arrestan a sospechoso de asesinar a una abuela en pelea doméstica en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue detenido como sospechoso de matar a una mujer este domingo tras una pelea doméstica en una vivienda en Midtown, la cual estaba incendiándose a la llegada de los oficiales. El cadáver de una mujer fue localizado dentro de la residencia, tal como lo indicó la policía.

Fallece el policía Jason Raynor de Daytona Beach tras casi dos meses de estar hospitalizado

Deandra Anderson, de 33 años, está acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Viola Miller, luego de que este domingo a la 1:00 p.m. recibieran una llamada en el centro de despacho de emergencias del condado Volusia donde denunciaban que un hombre que vivía en esa residencia estaba atacando a una mujer mayor.

Al acudir a la escena, los funcionarios encontraron a Anderson caminando lejos de la casa involucrada en la llamada, ubicada en Cannon Street y se percataron que desde la vivienda emanaba un olor a humo, por lo que entraron y se toparon con un fuerte incendio.

Por su parte, Anderson, quien intentó escapar de la escena, fue arrestado este lunes luego de un interrogatorio policial el cual terminó con su acusación de asesinato en primer grado, siendo trasladado a la cárcel del condado Volusia sin derecho a fianza.

LEE: Detienen a exhibicionista en Deltona

Trascendió que un gato fue rescatado la vivienda en llamas por parte de los bomberos.

Hasta el momento el Departamento de Policía de Daytona Beach no ha revelado la causa de la muerte de Miller ni el motivo del altercado físico.

We're actively investigating after a body is found inside a burning home in Midtown by officers responding to a reported physical disturbance.

MORE: https://t.co/WuV4kF3sML pic.twitter.com/h9oEIPC19p

— Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) August 22, 2021