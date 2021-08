Denuncian caso de presunto racismo en una preparatoria de Salinas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISIN COSTA CENTRAL).- Después del incidente ocurrido el fin de semana el distrito de preparatorias de Salinas responde a la controversia racial que se ha desatado después de las acciones de algunos estudiantes de una escuela. El distrito de preparatorias de Salinas ha dicho que está investigando el incidente con tinta raciales y que no aprueba este tipo de comportamiento

Madres de familia dijeron que la situación no debería estar pasando porque se sienten desvalorizados como padres y como comunidad; desean que el distrito tome acciones para garantizar que esos incidentes no ocurran.

Esto se debe a que un grupo de estudiantes creó una cuenta en Instagram la cual mostraba fotos de alumnos pateando, golpeando, maltratando y posando con un muñeco de raza afroamericana. El distrito posteó un comunicado en la redes sociales que dice:

“El racismo la injusticia racial se oponen a los valores del distrito. Nuestro distrito continuará sus esfuerzos para demostrar que el racismo y la injusticia racial no tienen lugar en las escuelas. Estamos comprometidos a mantener un ambiente escolar seguro y positivo donde todo sean tratados con respeto y dignidad”

El distrito identificará a los responsables de estos mensajes y aún se desconoce qué acción van a tomar. Cuentan con consejeros que están listos para brindar apoyo a los estudiantes que lo necesiten. Organizaciones y residentes hacen un llamado al respeto y el diálogo y los estudios étcnicos como una opción.

Representantes de construyendo comunidades saludables dijeron que las asignaturas de estudios étcnicos permiten que los estudiantes puedan aprender sobre la cultura americana para que puedan tener respeto y puedan apreciar las contribuciones de raza para la humanidad. El supervisor Luis Alejo dijo que el racismo no tiene lugar en las escuelas ni tampoco en la comunidad, lo que ocurrió fue doloroso y se deben tomar medidas para abordarlo y que no vuelva a suceder otra vez, se debe educar mejor a los estudiantes y el racismo no debe tolerarse ninguna parte.