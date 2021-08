Detienen a exhibicionista en Deltona

Un hombre hispano en Deltona fue arrestado este sábado 21, tras varios días de búsqueda de las autoridades locales por varias denuncias en su contra por exponer sus partes íntimas a mujeres residentes de la ciudad.

El primer reporte en su contra fue el lunes pasado, en el cual una mujer denuncia que este hombre tocó a la ventana de la habitación en su domicilio, y cuando ella se asomó, él le expuso sus genitales.

Después, el miércoles otra mujer de Deltona denunció que habían tocado a su puerta en la madrugada y le pasó lo mismo. El día siguiente, la primera mujer lo denunció nuevamente, argumentando que alguien llamaba a su puerta de manera violenta y que tenía demasiado miedo como para atender. Para el sábado, la policía de Deltona estaba en alerta para capturar al sospechoso, y pudieron agarrarlo cuando nuevamente tocó la puerta de un hogar con los pantalones abajo.

Tras la primera denuncia, las autoridades del Condado Volusia habían lanzado una alerta pública de seguridad a la comunidad sobre este incidente. Ayer, tras culminar el arresto, publicaron este video con los detalles de la detención:

Video: Crime Suppression Team deputies monitoring a @CityofDeltona neighborhood for a peeping prowler who exposed himself to a woman last week caught him with his pants down outside her bedroom window last night. Thank you deputies! pic.twitter.com/NeKIELLwPt

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) August 22, 2021