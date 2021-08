Exhortan a no tomar medicamento para el ganado como tratamiento contra COVID

(NOTICIAS YA).- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reiteró una advertencia contra el uso de ivermectina como tratamiento contra la COVID-19, tras una alerta por parte de funcionarios de salud de Mississippi que han detectado un aumento en el uso de este medicamento.

Los funcionarios de salud de Mississippi advirtieron a los residentes que no tomen el medicamento antiparasitario para tratar o prevenir COVID-19, ya que en la mayoría de los casos se trata de una fórmula que a menudo se usa para tratar parásitos en el ganado.

El Departamento de Salud de Mississippi emitió una alerta el viernes pasado informando que el Centro de Control de Intoxicaciones del estado ha recibido un número cada vez mayor de llamadas de personas que han tomado el medicamento conocido como ivermectina.

En el reporte se destaca que al menos el 70 por ciento de esas llamadas estaban relacionadas con la “ingestión de formulaciones de ivermectina para ganado o animales compradas en centros de suministro de ganado”, detalla CNN.

Aunque existen usos humanos para el medicamento, la Administración de Drogas y Alimentos no ha aprobado la ivermectina para tratar o prevenir el coronavirus en humanos y el medicamento no es un medicamento antiviral.

“Hay usos aprobados para la ivermectina tanto en personas como en animales. Se debe advertir a los pacientes que no tomen ningún medicamento destinado a tratar animales y se les debe indicar que solo tomen ivermectina según lo prescrito por su médico”, destaca la alerta del Departamento de Salud del Estado de Mississippi.

Algunos de los síntomas asociados con la toxicidad de la ivermectina incluyen:

1.- Erupción cutánea

2.- Náuseas

3.- Vómitos

4.- Dolor abdominal

5.- Trastornos neurológicos

6.- Hepatitis potencialmente grave que requiere hospitalización

“No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos. Basta”, tuiteó el sábado la Administración de Drogas y Alimentos tras la alerta del Departamento de Salud de Mississippi.

