Niños lideran contagios de COVID-19 en el condado Orange, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Este lunes las autoridades del condado Orange informaron que los niños abarcan el 20% de los casos de coronavirus de esta entidad, mientras continúan en su esfuerzo de vacunación para los mayores de 12 años.

Según indicaron funcionarios del condado Orange la mañana de este lunes, la tasa de positividad por COVID-19 se ubica en un 19,99%, manteniendo un alto nivel de transmisión, según los CDC.

Aunque los adultos jóvenes de 25 a 44 años eran quienes lideraban los casos de coronavirus en esta entidad, durante los últimos días, los niños de 5 a 14 años, han pasado a ser mayoría en los contagios, según indicó la Dra. Alvina Chu, epidemióloga del Departamento de Salud de Florida en el condado Orange.

Asimismo, la Dra. Chu dijo este lunes que la variante Delta, que sigue causando estragos a nivel nacional, continúa dominante en el condado Orange.

Por otra parte, un total de 66.07% de residentes mayores de 12 años de esta jurisdicción ha recibido al menos una dosis contra el COVID-19, acercándose cada vez más a la meta de un 70% de su población inmunizada, según información oficial.

