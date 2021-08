Regresan a clases 60,000 estudiantes de colegios comunitarios en San Diego

(NOTICIAS YA).-Alrededor de 60,000 estudiantes de colegios comunitarios en el área de San Diego, regresaron este lunes a su primer día de clases presenciales del semestre de otoño 2021.

El Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego dice que algunos estudiantes están regresando al campus de City, Mesa, Miramar y el Colegio de Educación Continua por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Si deseas inscribirte este semestre, todavía estás a tiempo. Visita: https://www.sdccd.edu/future-students/admissions/index.aspx

El distrito planea una transición a la normalidad de clases completamente presenciales para el semestre de primavera de 2022, si es que los casos y hospitalizaciones de COVID-19 se reducen en el condado de San Diego.

La mayoría de los cursos permanecen completamente en línea, alrededor del 25% de las clases se llevarán a cabo en persona, incluidos muchos laboratorios con planes de estudio difíciles de transición: soldadura, automoción, atención médica y artes culinarias. Los protocolos COVID-19 se están aplicando y todos los estudiantes y empleados en el campus deben usar máscaras cuando estén adentro. Los estudiantes que toman clases en persona también deberán proporcionar prueba de que han sido vacunados o tienen una autorización médica aprobada, dijo el distrito en un comunicado de prensa.

As the SDCCD prepares to return to more in-person classes, safety is our No. 1 priority. https://t.co/dwO7A9QdCW pic.twitter.com/n312cPzeCj

— SD Community College District (@SDCCD) August 23, 2021