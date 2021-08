San Diego inicia competencia entre escuelas para registrar a estudiantes a votar

(NOTICIAS YA).- La participación ciudadana es un derecho y obligación que va de la mano con la democracia; una actividad que ahora se quiere inculcar en los más jóvenes con un concurso entre preparatorias de San Diego

“Hay que incluir a estos jóvenes, hay que empezarles a inculcar la responsabilidad del registro para votar, de que se eduquen en cuanto a lo que viene en una boleta en las elecciones y que definitivamente el día de una elección participen votando", comenta la coordinadora del Registro de Votantes de San Diego, Rebecca Lee.

El alcalde de San Deigo anunció un concurso interescolar de registro para votar en preparatorias de la ciudad y que cada escuela tenga posibilidad de ganar un trofeo para llevarse a sus vitrinas.

“Nuestra oficina esta trabajando con una asociación que se llama inspire to vote, so ellos van a ayudar con contar todos los números de los estudiantes que se están registrando a votar en cada escuela", explica Stephanie Estrada, vocera de la oficina del alcalde.

La meta para ganar es que la escuela registre más del 85 por ciento de estudiantes elegibles para votar.

Para la secretaria de estado en California, Shirley Weber, el comenzar a votar desde jóvenes y se registran y se inspiran a participar, es lo que propicia que sigan votando como adultos.

“Hay un pre registro para los jóvenes de 16 y 17 años de edad. En el momento en el que el joven cumple sus 18 años ese preregistro automáticamente se convierte en un registro y para la siguiente elección ese joven ya va a tener derecho a recibir su boleta.

El voto es esa unidad del poder colectivo que significa una comunidad cívica. Y significa una oportunidad para hacerse contar y escuchar en las decisiones que marcan el futuro de una ciudad y el país.

“Especialmente a los latinos, que no sabemos que casi muchos latinos no votan o no tienen pues el privilegio de votar, si eso es importante que los hijos de migrantes que ellos vayan a votar, porque están votando no nada más para ellos, pero para sus papás", opina Estrada.