Vacuna de Pfizer deja su fase de emergencia y es totalmente aprobada por la FDA

La vacuna de Pfizer es la primera contra el virus del COVID 19 en ser aprobada oficialmente por la FDA y dejar atrás su fase de emergencia que fue dada a conocer en diciembre de 2020.

Esta vacuna de Pfizer, es la primera en recibir totalmente la aprobación por parte de la FDA. Ahora la vacuna será conocida en el mercado farmacéutico como COMIRNATY y según se señala es 91% efectiva en prevenir el COVID 19 además de tener altas probabilidades de evitar la hospitalización y la muerte causada por este virus.

En los Estados Unidos han sido aplicadas cerca de 200 millones de dosis de esta vacuna, las autoridades de salud indican que esperan que esta aprobación total como medicamento, haga que las personas se sientan más seguras y no crean que es solo un experimento, así de esta manera, decidan vacunarse para evitar los contagios los cuales se ha dado a conocer que últimamente se han incrementado en Valle del Sur de Texas.

Se informó que el incremento de hospitalizaciones en el Valle es preocupante, cerca del 90% de personas que han sido ingresadas se ha dado a conocer que no han sido vacunadas.

Ante el aumento de contagios, las autoridades recomiendan que los jóvenes elegibles se vacunen, sobre todo porque ya van a estar socializando con compañeros ante este regreso a clases y puede ser un punto de contagio que puede evitarse si todos están vacunados.

Ante esta situación el Dr. Maldonado indica que “He visto más frecuentemente personas jóvenes en sus treintas o cuarentas no necesariamente con mucha morbilidad, si no con sobrepeso u obesidad, pero lo que sí es consistente es que esas personas, generalmente son personas que no han sido vacunadas, entonces yo creo que la vacuna es un factor de protección que está manteniendo a las otras personas que si están vacunadas lejos del hospital”

Esta aprobación, por el momento solo es recomendable para personas de 16 años en adelante, el Dr. Vallejo indica que a pesar de que aún se siguen haciendo estudios en aprobar la vacuna en su totalidad para que pueda ser aplicada en niños de 12 años a 15 años.