Buscan a adolescente acusada de asesinato por segunda vez en un año

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de Texas es buscada por la policía tras ser acusada de asesinato por segunda ocasión en un año; aseguran es la responsable de provocar la muerte de un hombre tras prenderle fuego en su casa a principios de agosto.

Emma Presler, de 19 años, es buscada por el Departamento de Policía de Houston como la principal sospechosa de irrumpir en una casa el pasado 6 de agosto y prenderle fuego a Devin Graham, de 33 años, quien murió.

De acuerdo con los informes, Presler ingresó a la residencia de Graham, padre de tres, en Aspen Glade Drive en Kingwood, vertió un líquido inflamable sobre él y luego le prendió fuego.

El ataque también alcanzó a la esposa de Graham, Karissa Lindros, de 26 años y con quien comparte a dos hijas pequeñas, que también se encontraba en la casa en ese momento y sufrió quemaduras graves.

Ambos fueron llevados a un hospital del área a través de Life Flight, donde Graham murió a causa de las quemaduras en su cuerpo, según detalla KSAT.

“‘¿Por qué?’ Es la pregunta más importante. ¿Por qué? De hecho, ahora tenemos un nombre y una cara de quién hizo esto”, dijo Lisa Sherlock, tía de Lindros, a ABC 13, destacando que Presler conocía a su sobrina.

Esta no es la primera ocasión en que Presler es acusada de un asesinato. En septiembre de 2020, cuando tenía 18 años, la policía la señaló como sospechosa en la muerte de Sierra Rhodd, de 20 años, según FOX 26.

Rhodd recibió un disparo a través de la ventana de su habitación durante la noche del 13 de septiembre en un tiroteo contra su casa, en Cypress, en el que participaron varios jóvenes y que creen era su hermano menor el objetivo principal.

Presler estuvo en prisión por la muerte de Sierra, pero un juez dictaminó más tarde que no había una causa probable para retenerla por ese cargo debido a la falta de pruebas.

“Mi corazón está con ellos. Sé como se siente. Lamento que no hayamos recibido justicia la primera vez, o esto no habría sucedido”, dijo Krystalee Rhodd, madre de Sierra, a ABC 13.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de Presler llamar a la División de Violencia Familiar y Agresiones Mayores del Departamento de Policía de Houston al 713-308-8800 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477).

WANTED: This is Emma Presler, 19, now charged with murder in the August 6 fatal assault of a man & assault of a woman at 2046 Aspen Glade Dr in west Houston.

If you know her whereabouts, call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU.

More info is at https://t.co/p78tvay9Gm pic.twitter.com/5CdxNmitYK

— Houston Police (@houstonpolice) August 23, 2021