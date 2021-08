Cierre de la I-25 por labores de pavimentación

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Transporte de Colorado (C-DOT) anunció que la Interestatal 25 cerrará por tres noches consecutivas debido a operaciones de pavimentación.

La carretera se mantendrá clausurada en dirección norte empezando el miércoles 25 de agosto hasta el viernes 27 de agosto desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am por la Salida 163 del County Line Road, al norte de Monument.

#CDOT #News: Northbound #I25 is closing tomorrow night for paving operations. Work will take place from 8 p.m. to 5 a.m. on Aug. 25, 26, 27 at the County Line Road Interchange (Exit 163), just north of #Monument.📰 https://t.co/fsr1RSSVHY#KnowBeforeYouGo #WholeSystemWholeSafety pic.twitter.com/RrjgDUGuAs

