La Corte Suprema rechaza solicitud para suspender el programa ‘Quédate en México’

“La solicitud de suspensión presentada al juez (Samuel) Alito y por él remitido a la Corte, se niega”, dice el dictamen. “Los solicitantes no tienen y no demostraron una probabilidad de éxito en la afirmación de que el memorando que deroga los Protocolos de Protección al Migrante no fue arbitrario y caprichoso”, agrega el fallo.