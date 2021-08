La mala calidad del aire continúa en Nevada por los incendios Dixie y Caldor

(NOTICIAS YA).- Los incendios forestales Dixie y Caldor han destruido más de 849,014 acres en conjunto. Y no solo han incinerado los hábitats naturales, pero también han traído altos niveles de contaminación en el aire.

El Condado Clark en Nevada ha emitido una alerta de mala calidad del aire para el martes 24 de agosto hasta el miércoles 25 de agosto debido a los niveles de contaminantes en el aire producidos por los incendios forestales de California.

La orden fue inicialmente emitida durante el martes, sin embargo, debido a la alta concentración de humo en los cielos, se extendió hasta el miércoles.

This #AirQuality advisory has now been extended through Wednesday. #Vegas #ClarkCounty #VegasWeather https://t.co/5nRbaniB8v

El Departamento del Medioambiente y Sustentabilidad del Condado Clark (DES por sus siglas en inglés) indicó que, ya que el humo está hecho de pequeñas partículas de polvo y otros contaminantes, las personas con problemas graves respiratorios pueden verse afectadas por esta baja calidad. Además de que contribuye a la formación de ozono en el suelo.

#VegasAirQuality smoke advisory in effect today and tomorrow. Smoke will likely hang around the next few days, but concentration levels will vary. For the latest AQ news, forecasts and information, go to https://t.co/bk2FZft2oO. pic.twitter.com/C3YozovboY

