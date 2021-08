SDSU da la bienvenida a miles de estudiantes bajo nuevo reglamento por COVID-19

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Tras más de un año fuera del campus, la felicidad de miles de estudiantes se notó este lunes durante su primer día de regreso a clases presenciales en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU).

"Yo me sentí muy emocionada. Ya dije no más pantallas, no más estar en la computadora; y estar realmente con ellos (compañeros) y con la profesora que me puede ayudar; me sentí muy feliz.", declaró Karina Bazarte, cursando su último año universitario.

Sin embargo, para regresar a clases presenciales, los estudiantes y personal debían estar completamente vacunados, a menos que tengan exenciones médicas o religiosas válidas. SDSU reportó que más del 94% de los alumnos ya presentaron sus registros de cumplimiento o vacunación contra covid-19 a la universidad.

"Teníamos que mostrar una prueba; una foto o un 'escaner' de nuestra tarjeta de vacunación para que nos dieran la verificación y así podernos registrar a clases", dijo Carolina López, estudiante de la universidad.

Aquellos que no están vacunados deberán someterse a pruebas de covid-19 cada 7 días por lo menos hasta el 30 de septiembre; en dicho momento, la universidad re evaluará la frecuencia de las pruebas basándose en el condado y otras condiciones.

"Me hace sentir un poco seguro sabiendo que la universidad está tomando control de esto; y que quiere que los estudiantes estén seguros y sanos", agregó otro estudiante, Noe Sandoval.

En cuanto a mascarillas, su uso es obligatorio para todos los alumnos, sin importar estado de vacunación, en todas las clases; ya sean sesiones de aprendizaje en interiores o al aire libre.