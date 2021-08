Seguidores abuchean a Trump por recomendar la vacuna contra Covid

(POLÍTICA YA). – Sus constantes mentiras sobre el coronavirus, las teorías de conspiración y falsedades sobre la ciencia que ha dicho Donald Trump desde que se desató la pandemia el año pasado se han convertido en un arma de doble filo para el expresidente.

Como muestra, un reciente incidente en el que ni siquiera su líder principal pudo convencer a los anti-vacunas de que se inocularan.

A pesar de su feroz lealtad, Trump fue abucheado por sus propios seguidores cuando recomendó a su audiencia durante un mitin que se vacune contra Covid-19.

"Creo totalmente en sus libertades, lo creo. Tienen que hacer lo que tienen que hacer.. pero recomiendo ponerse las vacunas", dijo Trump en Alabama, uno de los estados más resistentes a las vacunas del país.

“Es bueno. Yo lo hice. Tomen las vacunas".

Como si lo dicho por Trump fuera ofensivo, la multitud comenzó a agitarse. Algunos de los presentes hasta se burlaron del magnate.

COMENTARIOS SUAVIZADOS

Después de que fue abucheado en el mitin por sus propios partidarios, Trump trató de suavizar sus comentarios al señalar que se trata de una elección personal.

"Tienen - no, está bien. Eso está bien. Tienen sus libertades. Pero sucedió que yo tomé la vacuna”, agregó Trump. "Si no funciona, serás el primero en saberlo", bromeó.

"Pero está funcionando", agregó el expresidente, con lo que se ganó más burlas y abucheos de la audiencia.

El expresidente y su esposa, Melania, recibieron discretamente las vacunas contra el coronavirus en enero antes de salir de la Casa Blanca, un enfoque secreto de parte de Trump con el evidente propósito de complacer a sus partidarios que han expresado resistencia a la vacuna.

Sin embargo, encuestas recientes muestran que la mayoría de los no vacunados no saben que Trump ha sido inoculado y no creen que realmente apoye la vacunación.

La Fundación de la Familia Kaiser ha realizado encuestas sobre las vacunas todos los meses desde finales del año pasado.

En todas las encuestas, entre el 28% y el 38% de los republicanos dijeron que definitivamente no se vacunarían o que lo harían solo si fuera necesario.

Su encuesta más reciente muestra que el 23% definitivamente no se vacunaría.