Temor al regreso a clases ante el incremento de casos COVID-19 en Baja California

(NOTICIAS YA).-Las dudas por el regreso a clases prevalecen en Tijuana ante el manejo de la pandemia y el temor de las familias, de que sus hijos se lleguen a infectar por COVID-19.

El 30 de agosto, 23 escuelas de las 2,700 que hay en Baja California, iniciarán el ciclo escolar con clases presenciales, aunque algunos padres de familia prefieren clases en línea, ante el incremento constante de casos de coronavirus.

Pero más allá de las condiciones en que puedan estar las aulas de sus nietos, la señora Carmen tiene otro temor, que se le vayan a contagiar de COVID-19 dentro de la escuela.

“Pues yo pienso que no, no están seguros, no tienen ninguna protección los niños, ni una vacuna, ni nada y yo creo que con esa enfermedad está más fuerte verdad y ellos no tienen ninguna protección para nada”, comentó Carmen, se encarga de llevar a sus nietos a la escuela.

El temor se presenta ante la forma de detectar infecciones entre los estudiantes, y es que a diferencia de San Diego, donde a menores de 12 años les hacen la prueba para detectar contagios, al lado mexicano, los maestros tendrán que confiar en la palabra de los padres de familia.

“Lo mínimo que vamos a poder pedir en las escuelas, es tomarles la temperatura y darles gel y creer en la buena voluntad de los padres de familia y en nuestros escasos conocimientos de medicina de que el niño está sano, no hay una seguridad de que podamos pedir como en otros países que están pidiendo la constancia de la vacuna”, dijo Marco Antonio Pacheco, CNTE.

El protocolo de salud lo llevarán a cabo unos comités de seguridad y salud, conformados por padres y maestros, que instalarán filtros en la entrada de las escuelas.

Están integrados por directivos del plantel, padres voluntarios y la secretaría de salud, pero para especialistas, un regreso a clases seguro, no solo radica en filtros sanitarios, sino en dotar a escuelas con lo más básico.

Muchas no tienen agua, ni presupuesto para insumos como alcohol y sanitizante, que deberían ser certificadas para poder reabrir, los maestros deben contar con esquema completo de vacunación y por lo menos, los niños de 12 años en adelante deberían estar vacunados, como en Estados Unidos.

"Incluyendo la variante delta que el niño chiquito de cero a tres años, es más contagioso que el de 4 a 8, el cual a su vez transmite más que el de 9 a 13, el cual a su vez transmite que el de 14 a 17, entre más pequeño más transmisor," comentó Enrique Chacón, Infectólogo Pediatra.