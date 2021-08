VIDEO: Avioneta aterriza de emergencia sobre la interestatal 5 sur en San Diego

(NOTICIAS YA).-Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia justo en la interestatal 5 en dirección sur, cerca de Via de la Valle en Del Mar, según reportes.

Según la Patrulla de Caminos de California, el piloto comenzó a experimentar problemas mecánicos una vez que estaba volando, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia sobre la autopista. En su forzoso aterrizaje, chocó contra cuatro vehículos y dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas menores, los dos pasajeros de la avioneta resultaron ilesos.

La avioneta perdió parte de un ala y quedó dentro de la parte trasera de una camioneta SUV negra que estaba a la orilla de la carretera. En imágenes aéreas se podían ver otras partes del ala sobre la autopista y el tráfico que se extendía por largas millas.

Caltrans pide a los conductores que eviten la interestatal 5 en dirección sur en Via De La Valle, ante el cierre de carriles por el accidente aéreo. Algunos carriles en dirección sur de la autopista están cerrados debido a la emergencia.

Hasta el momento se desconoce la causa del aterrizaje forzoso.

Major traffic event on SB I-5 at Via De La Valle. Motorists should avoid the area if possible. pic.twitter.com/0qiIeJRfiL

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) August 24, 2021