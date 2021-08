Albergues saturados ante el incremento de migrantes deportados a Tijuana

(NOTICIAS YA).-La corte suprema reinstala el polémico Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como 'Quédate en México', por lo que la frontera mexicana está en el umbral de un colapso humanitario, al igual que los albergues para migrantes en Tijuana.

Por lo apartado y accidentado del terreno, un albergue ubicado en el cañón del alacrán, solo ingresan vehículos con donativos, de la secretaría de salud o del instituto nacional de migración, pero este miércoles, migrantes recibieron una visita sorpresa.

No fue algún funcionario local, sino una congresista de los Estados Unidos. Durante un recorrido de una hora, se habló con varias familias centroamericanas con una intérprete, donde les preguntó su experiencia durante y después de la deportación y los servicios que pueden tener los migrantes en el refugio, incluso le tocó cargar y dormir a niños migrantes y no se le olvidó visitar hasta el último rincón del albergue.

La congresista cruzó la frontera para visitar el albergue, y cerciorarse de las condiciones en las que se encuentran los solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Por enfrente, están las largas esperas asociadas al programa "MPP" o "Remain in Mexico", creado por la administración Trump.

“Hay otra demanda colectiva pendiente, es un caso separado, ya tenía una orden para parar el MPP, vamos a intentar reiniciar este otro caso como estrategia para que otra corte diga que no tiene que crear el programa MPP”. Ericka Pinherio, Abogada de Al Otro Lado

Con la resolución de la suprema corte de Estados Unidos, de reimplantar las esperas de asilo al lado mexicano, se desvanece la esperanza de muchas familias centroamericanas.

Irene esperaba cruzar a Estados Unidos porque es perseguida desde su natal Guatemala. Seguirá con su dinámica de cuidarse ella y su hijo, mientras permanezcan en México.

“Si me regreso a mi país corro peligro, igual acá ya saben que yo me encuentro acá pero lo mejor que yo hago es que no salgo”. Comentó Irene, Migrante de Guatemala.

La situación en los albergues de la frontera, tiende a empeorar ya que todos los días llegan alrededor de 100 personas deportadas. Ante la inminente llegada de más migrantes, están apresurando la habilitación de un segundo albergue.