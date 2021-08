Asesinan a turista de Colorado en vacaciones familiares

(NOTICIAS YA).- Dustin Wakefield, un joven de tan solo 21 años, murió tras ser baleado en la cara en Florida mientras estaba de vacaciones.

El incidente ocurrió el martes 24 de agosto en el local La Cervecería, en el bloque 1400 por Ocean Drive.

El hombre responsable por este terrible suceso fue identificado como Tamarius Blair Davis, de 22 años y originario de Georgia.

Wakefield estaba saliendo de un almuerzo con su familia, esposa e hijo de un año en el patio de un restaurante cuando de pronto, Blair se acercó y decidió dispararle después de haber intentado balear a otro hombre diez minutos antes, de acuerdo con las autoridades.

Davis le apuntó primero al infante y Dustin se situó enfrente, protegiendo a su hijo, diciendo que “es solo un niño”, según un familiar de la víctima.

Blair David fue arrestado en un callejón que se encontraba al lado del restaurante poco después de lo ocurrido por oficiales de la policía de Miami Beach. El sospechoso comentó que estaba drogado de hongos y “se sentía empoderado”. Cuando los oficiales lo encontraron, Davis les gritó mientras intentaban acercarse, exigiendo que se acostara en el suelo. El sospechoso obedeció parcialmente los comandos, pero tuvieron que forzarlo a que se colocara de espaldas en el piso para poder esposarlo.

Un periodista de Fox-7 News publicó el video espeluznante en donde se observaba a David bailando momentos después de haberle disparado a Wakefield.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F

