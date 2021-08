¡Aterrador! Tiroteó a hombre que cenaba en Miami con su familia y bailó sobre él, según testigos

(NOTICIAS YA).- Un trágico y descabellado crimen enlutó Miami la noche de este martes: un hombre que cenaba junto a su familia en Ocean Drive fue acribillado a tiros y, no obstante, su presunto asesino, bailó sobre su cuerpo, según la policía.

¡$10,000 de propina! Deja cliente en restaurante de Florida

Lo que estaba siendo una cena familiar al aire libre cerca pasadas las 6:30 p.m. de este martes en el establecimiento "La Cervecería de Barrio", ubicado en Ocean Drive en Miami se convirtió en una terrorífica escena, cuando un sujeto abrió fuego contra el hombre que estaba sentado.

Trascendió que otro testigo, identificado como Timothy Burgess contó que vio cuando el sospechoso disparó antes de ir hacia su víctima.

Aunque Burgess se fue del callejón, sintió que el sujeto lo perseguía, pues lo vio alrededor de su auto, sabiendo que estaba armado.

Enfermera embarazada de Florida que temía vacunarse, muere por COVID-19

Sin embargo, Burgess indicó que ese mismo hombre que había visto en el callejón y que pensó que lo perseguía fue el mismo que abrió fuego contra el hombre que cenaba junto a su familia en Ocean Drive.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue puesto bajo custodia y recuperaron un arma. La investigación aún continúa.

UPDATE: Police and Fire Rescue rendered first-aid at the scene and transported the victim to Jackson Memorial Hospital where he unfortunately has died.

Detectives remain on scene investigating the events that transpired. One male subject is in police custody.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) August 25, 2021