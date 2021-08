Aviso de calor excesivo para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una fuerte ola de calor generará temperaturas extremadamente calientes en las comunidades en los desiertos, valles y montañas del condado de San Diego, informaron los meteorólogos.

La ola de calor pronosticada para las zonas desérticas de San Diego estará en vigencia a partir de las 10 a.m. de miércoles 25 de agosto hasta las 9 p.m. del viernes 27 de agosto, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El pronóstico prevé altas temperaturas arriba de los 114 grados, con mínimas nocturnas aún en el rango de 80 a 90 grados.

Hot temperatures are expected across the deserts, mountains, and valleys through the weekend. An Excessive Heat Warning is in effect for the lower deserts and a Heat Advisory is in effect for the Inland Empire - both through Sunday. #cawx #heat pic.twitter.com/dpLiU6dPuX

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) August 25, 2021