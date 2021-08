¡Cuatrillizos en camino!, una joven mexicana se prepara para dar a luz a sus cuatro hijos en Denver

(NOTICIAS YA).- Samanta Casanova y Juan Bañuelos, son una joven pareja de novios de 24 y 26 años.

Samanta vivía en Zacatecas México y Juan en Denver, cuando ella vino a visitarlo en febrero, tenían planes de casarse y ya hasta hablaban de tener hijos, pero a futuro.

‘Ella me decía que a lo mejor no más uno’, cuenta Juan, mientras Samanta, sentada a su lado, dice: ‘soñaba con ser mamá pero no de muchos bebes juntos’.

En medio de lo que solo serían unas vacaciones, Samanta empezó a sentirse enferma.

‘Vomitaba todos los días, vomitaba el agua, el aire, yo me sentía muy mal’.

Su instinto la llevó a hacerse una prueba de embarazo, que confirmó su sospecha. Como toda mujer que desea tener hijos, esperaba con ansias su primera ecografía, sin imaginar lo que escucharía.

‘Me dijo: no es uno, y yo ¿ah? Ni dos, ni tres y yo… ¿entonces cuántos? y me empezó a bajar el aparatito y me dijo: son cuatro’.

Una sorpresa que ni ella ni su pareja esperaban vivir.

‘Nunca me imaginé que iba a tener cuatro hijos y menos así de un solo’, dice Juan. ‘Dure mucho tiempo en shock’, cuenta Samanta.

Para los abuelos fue motivo de celebración.

‘Pensaba tomarme una copa pero me tomé cuatro, entonces muy feliz’, dice Rubén, padre de Samanta.

Felicidad que reitera Margarita, la madre de la joven.

‘Muy feliz, que nazcan bien y todo, eso es lo mejor’.

Sin embargo el embarazo de Samanta no ha sido fácil, desde el 21 de junio tuvieron que hospitalizarla en Saint Josep.

‘Me dijeron que tenían que hacerme urgente una operación porque se estaba abriendo mi cuello de la matriz’.

Desde entonces, la el hospital se convirtió en su casa, y deberá estar allí hasta que cumpla las 32 semanas y nazcan los tres niños y la niña, quienes ya tienen nombre

‘La niña se llama Renata, los niños se llaman: Juan Francisco, Juan Carlos y Juan Pablo, todos se llaman Juan’.

Los bebés nacerán en tan solo una semana, por lo que para esta gran familia la solidaridad de la comunidad es más necesaria que nunca.

‘Cualquier ayuda sería bienvenida’, dice Juan.

Mientras Samanta agrega que ‘pañales es lo más importante y la fórmula de leche. Lo que sea su voluntad’.

Las personas pueden donar ropa o artículos para bebés nuevos o usados en buen estado. Estas se pueden hacer llegar a 4609 Zuni St., Denver, Co. 80211. O también pueden hacer donaciones en efectivo en la cuenta de Go Fund Me ‘Quatdruplets on the way’.