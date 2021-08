El 'bebé de Nirvana' demanda al grupo por "pornografía infantil"

(NOTICIAS YA).- Spencer Elden, quien apareció desnudo en la portada del álbum “Nevermind” de Nirvana cuando era bebé, describió dicha imagen icónica como pornografía infantil y está demandando a la banda por presunta explotación sexual infantil.

La portada del álbum de rock de 1991 muestra a Elden bebé, desnudo y nadando bajo el agua, con los ojos fijos en un billete de un dólar.

En la denuncia presentada este martes en un tribunal federal de California y obtenida por CNN, los abogados de Elden dijeron que la imagen era pornográfica y que el afectado había sufrido “daños de por vida” como resultado de su participación en esta.

LEE: Demanda de Johnny Depp contra su exesposa por difamación irá a juicio

Elden, ahora de 30 años, ha incluido como acusados a los miembros sobrevivientes de la banda, al fotógrafo Kirk Weddle, a la albacea de la herencia del vocalista Kurt Cobain (su viuda, la cantante Courtney Love) y los sellos discográficos Warner Records y Universal Music Group.

El demandante busca obtener 150 mil dólares en daños y perjuicios por parte de cada uno de los acusados, más los costos legales, y alega que los acusados “produjeron, poseyeron y publicitaron pornografía infantil comercial a sabiendas”.

LEE: Escalofriantes detalles del asesinato de dos bebés en Rosarito a manos de su papá

La demanda alega que Elden “ha sufrido y seguirá sufriendo daños personales por la distribución y posesión de pornografía infantil”, incluida la angustia emocional y la pérdida de ingresos.

También acusa que Elden fue sexualizado porque el billete de un dólar usado en la imagen hacía que el bebé pareciera “una trabajadora sexual”.

LEE: OnlyFans vetará la pornografía a partir de octubre por un interés mayor

Elden ha recreado la imagen en diversas ocasiones durante su edad adulta, pero también ha sugerido en entrevistas que se sentía incómodo con la popularidad de la portada del álbum.

Por ejemplo, en 2007 le dijo a The Sunday Times que le parecía “un poco espeluznante que muchas personas me hayan visto desnudo... Me siento como la estrella porno más grande del mundo”.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: