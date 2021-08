Familias de El Cajón varadas en Afganistán buscan desesperadamente regresar a Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- El Distrito Escolar de El Cajon Valley dijo que todo empezó cuando una familia los contactó preocupados de que su hijo/a fuera a perder el ciclo escolar pero luego se dieron cuenta de que eran varias familias en la misma situación.

Según autoridades escolares al menos seis familias atrapadas en Afganistán aproximadamente 24 estudiantes y 16 adultos quienes fueron de vacaciones a visitar a sus seres queridos.

De acuerdo a Michael Serban, representante del Distrito Escolar de El Cajon Valley hoy dos adultos y seis niños ya pudieron regresar a Estados Unidos. Serban mencionó que las familias están asustadas pero están a salvo solo que el gran reto es llegar al aeropuerto de Kabul.

Fraidoon Hashemi es un coordinador del distrito que trabaja con familias afganas y es el que se ha mantenido en comunicación con las personas varadas a través de redes sociales.

Hashemi agregó que la mayoría de las familias ya están en Kabul pero hay algunas que están en el este de Afganistán tratando de viajar al aeropuerto y acampar de ser necesario.

El distrito contactó al congresista Darrell Issa quien a través de su cuenta de Twitter dijo que está trabajando para ayudar a estas familias y que no se detendrá hasta que haya respuestas.

At least 24 students from El Cajon are stranded in Afghanistan. I’m working diligently to determine the best ways to help those trapped return home safely. I won’t stop until we have answers and action.https://t.co/MaXf3yFg29

— Darrell Issa (@DarrellIssa) August 25, 2021