Las temperaturas bajan en Denver con posibilidad de tormenta

(NOTICIAS YA).- El Servicio Nacional Metereológico de Boulder (NWS) pronostica un declive en las temperaturas en Denver para el miércoles 25 de agosto, alcanzando un máximo de 90 grados con vientos de 15 millas por hora y un 10 por ciento de probabilidad de lluvia y tormentas a horas de la tarde. Por la noche las temperaturas bajarán a 62 grados, temperaturas muy frescas en comparación con lo que se ha visto este verano.

Here is the extended outlook for the next few days! Thunderstorm chances will increase Thursday afternoon. Warm temperatures will continue this week. #COwx pic.twitter.com/0y4CIT0wyY

— NWS Boulder (@NWSBoulder) August 24, 2021