Murió tras sustituir condón con poderoso adhesivo para no embarazar a su novia

(NOTICIAS YA).- Un joven de India murió tras sustituir un condón con adhesivo epoxi, una resina de alto poder, para sellar sus partes íntimas y así evitar embarazar a su novia, según las autoridades locales.

Salman Mirza, de 25 años, murió misteriosamente a finales de junio, pero las autoridades indias apenas dieron a conocer el caso tras descubrir lo que pudo provocar el fatal desenlace.

De acuerdo con los informes, el joven habría decidido utilizar la resina en lugar de un condón y eso complicó su salud al punto de provocarle la muerte, que fue a causa de una “falla orgánica múltiple”.

El pasado 23 de junio, Mirza fue encontrado inconsciente entre unos arbustos por un conocido, quien lo llevó a su casa. Poco después, su salud se complicó y su familia lo trasladó a un hospital en donde falleció.

Los investigadores descubrieron, gracias a cámaras de vigilancia, que un día antes el joven había ingresado a un hotel en Juhapura junto a su novia, con quien consumió algún tipo de droga y luego decidieron tener relaciones sexuales.

“Como no tenían ninguna protección, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo ya que de vez en cuando lo usaban con blanqueador para inhalar la mezcla y darle fuerza”, dijo un alto oficial de policía de la ciudad de Ahmedabad, citado por Times of India.

Tras descubrir que la causa de muerte fue una falla orgánica múltiple, las autoridades creen que usar el epoxi en lugar de un condón pudo haber complicado la salud de Mirza.

Luego de la muerte del joven, su familia levantó una denuncia alegando que la mujer que lo acompañó al hotel fue quien le puso el poderoso adhesivo en sus partes íntimas.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo medio, hasta ahora las autoridades están investigando el caso como una muerte accidental.