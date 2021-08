Obligatorias vacunas contra COVID-19 en empleados de la Ciudad de Tampa

(NOTICIAS YA).- Ante la elevada tasa de positividad de coronavirus en la ciudad de Tampa y con el fin de evitar la propagación del virus, hoy la Alcaldía de Tampa anunció que exigirá que sus trabajadores estén inmunizados contra el COVID-19.

La mañana de este miércoles la Alcaldesa de Tampa, Jane Castor informó que sus empleados, incluyendo los miembros del sindicato, deberán estar vacunados contra el coronavirus antes del próximo 30 de septiembre o mostrar prueba de anticuerpos COVID-19.

Sin embargo, quienes no quieran o no se puedan vacunar contra el COVID-19 por diversos motivos, deberán usar mascarillas tipo N95 y mostrar resultados de pruebas semanales del virus.

Aunque la Alcaldesa dijo que por ahora no hablaría de despidos, indicó que solamente un 40% de sus trabajadores estaría inmunizado.

