OnlyFans se arrepiente: no prohibirá el contenido sexual

(NOTICIAS YA).- OnlyFans dijo este miércoles que suspenderá un reciente y polémico cambio de política, el cual buscaba prohibir el contenido sexualmente explícito en la plataforma.

La popular página dio marcha atrás a la medida, asegurando que logró obtener “garantías” que le permitirán ser “un hogar para todos los creadores”, quienes pronto recibirán un correo de la compañía explicando la situación.

“Conseguimos las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y suspendemos el cambio de política previsto para el 1 de octubre. OnlyFans defiende la inclusión y seguiremos ofreciendo un hogar para todos los creadores”, se informó a través de la cuenta oficial de la plataforma en Twitter.

Hace apenas unos días, OnlyFans anunció que prohibiría a los creadores publicar material “que contenga conductas sexualmente explícitas”, lo que provocó la protesta del gremio de trabajadores sexuales, a quienes se considera responsables del éxito y la popularidad de la empresa.

El sitio, con un vasto catálogo de contenido erótico de paga, dijo que la prohibición era el resultado de las peticiones de “socios bancarios y proveedores de pagos”.

El CEO de OnlyFans, Tim Stokley, culpó a bancos como Bank of New York Mellon y JP Morgan. En una reciente entrevista con el Financial Times, el ejecutivo dijo que estas instituciones habían bloqueado los pagos de OnlyFans a los creadores y cerrado sus cuentas.

*Incluye información de CNN

