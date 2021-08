Vehículo dispara en apartamentos de Landover y mata a niño de 8 años

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Departamento de Prince George's informan sobre la muerte de un niño luego de ser hallado con heridas de bala en unos apartamentos de Landover la noche del martes.

UPDATE: The shooting victim an 8-year-old male has succumbed to his injuries at the hospital. pic.twitter.com/WovsuorzrR

— PGPDNEWS (@PGPDNews) August 25, 2021