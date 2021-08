Amenazan con tiroteo en la preparatoria El Dorado: Directora manda mensaje

(NOTICIAS YA).- Padres preocupados alertaron a las autoridades del Distrito Escolar de Socorro sobre la presencia de publicaciones en las redes sociales donde amenazaron con un supuesto tiroteo contra la escuela preparatoria El Dorado.

Ante esto mandaron el siguiente comunicado:

“¡Buenos días! Esta es Venessa Betancourt, directora de la preparatoria El Dorado. Los llamo para actualizarlos sobre la posible amenaza a nuestro campus que se publicó en las redes sociales durante la noche. La policía ha identificado y detenido a los responsables del puesto. La jornada escolar continúa en horario regular con presencia policial adicional como medida de precaución. No hay evidencia de una amenaza viable para los estudiantes o el campus. Padres, por favor ayúdenos recordándoles a sus hijos la gravedad y las graves consecuencias que enfrentarán si se descubre que han hecho una amenaza a una escuela o individuo, ya sea como una broma o no. Agradecemos nuevamente a nuestra comunidad por compartir abiertamente información con nosotros para que podamos trabajar juntos para mantener nuestra escuela y comunidad seguras. Como siempre, gracias por su continua confianza y apoyo de El Dorado High School y Socorro ISD.”

"Good morning! This is Venessa Betancourt, principal of El Dorado High School. I am calling to update you regarding the possible threat to our campus that was posted on social media overnight. Police have identified and apprehended the individuals responsible for the post. The school day is continuing on regular schedule with additional police presence as a precaution. There is no evidence of a viable threat to students or the campus. Parents, please help us by reminding your children of the gravity and the serious consequences that they will face if found to have made a threat to a school or individual, whether made as a joke or not. We again thank our community for openly sharing information with us so we can work together to keep our school and community safe. As always, thank you for your continued trust and support of El Dorado High School and Socorro ISD."