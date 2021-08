Biden promete tomar represalias contra responsables de ataques en Kabul

(POLÍTICA YA). – El presidente Joe Biden prometió este jueves tomar represalias por el ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul que mató a una docena de miembros del servicio militar de Estados Unidos.

Explosiones en Kabul matan a 12 militares de EE.UU. 15 están heridos

"No perdonaremos. No olvidaremos. Te perseguiremos y te haremos pagar", dijo Biden durante un discurso que pronunció desde la Casa Blanca, horas después de que el Pentágono confirmara la muerte de 12 miembros del servicio durante las dos explosiones suicidas que ocurrieron a las afueras del aeropuerto de la capital de Afganistán.

"Responderemos con fuerza y ​​precisión en nuestro momento, en el lugar que elijamos y en el momento que elijamos", añadió. "Esto es lo que necesita saber: estos terroristas de ISIS no ganarán".

No obstante, el presidente insistió en que EE.UU. continuará con la evacuación de ciudadanos y aliados estadounidenses.

"No seremos disuadidos por terroristas, no les permitiremos detener nuestra misión”, insistió Biden. “Continuaremos la evacuación”.

REPRESALIAS

El mandatario explicó además la forma en que tomará represalias frente a ISIS-K, el grupo que se responsabilizó por el ataque.

“También he ordenado a mis comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones de ISIS K. Responderemos con la fuerza y precisión en nuestro tiempo en el lugar que elegimos en el momento de nuestra elección. Esto es lo que necesita saber. Estos terroristas de ISIS no ganarán. Rescataremos a los estadounidenses. Conseguiremos a nuestros aliados afganos nuestra misión continuará. América no se dejará intimidar”.

¿Qué es ISIS-K, el grupo responsable de las explosiones en Kabul?

"He instruido a los militares, lo que sea que necesiten. Si necesitan fuerza adicional, se la otorgaré", añadió

Los ataques terroristas, que se produjeron después de días de advertencias públicas y privadas de Biden sobre una amenaza potencial que podría interrumpir el esfuerzo de transporte aéreo masivo, han complicado los sangrientos días finales de la guerra más larga de Estados Unidos.

Ahora, además de evacuar a miles de personas que desean desesperadamente salir de Afganistán, Biden ha encargado a los militares otra misión: cazar y castigar a los terroristas del ISIS que mataron a los estadounidenses y a decenas de civiles afganos.

Al principio de sus comentarios, Biden dijo que el ataque fue uno del que "hemos estado hablando, preocupados" durante los últimos días.

"Estamos indignados y desconsolados", dijo el presidente, quien limpió su agenda después del ataque para reunirse con los asesores durante la mayor parte del día.

"La situación en el terreno todavía está evolucionando y me actualizan constantemente", dijo.