Segunda explosión estalla en aeropuerto de Kabul

(POLÍTICA YA). – Una segunda explosión se produjo este jueves en el aeropuerto de Kabul en Afganistán con informes no confirmados de al menos 10 muertes.

Ambas explosiones tuvieron lugar cerca de la puerta de entrada de la Abadía al aeropuerto, donde se han reunido un gran número de refugiados afganos durante los últimos días.

“Fue como el día del juicio final, gente herida por todas partes”, dijo un exintérprete de las fuerzas del Reino Unido a la editora de asuntos exteriores de Sky News Deborah Haynes. Aregó que “vio gente corriendo con sangre en la cara y el cuerpo”.

Funcionarios estadounidenses también dicen que hubo informes de disparos.

"Podemos confirmar que la explosión en la Puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de bajas civiles y estadounidenses. También podemos confirmar al menos otra explosión en el Hotel Baron o cerca de él, a poca distancia de Abbey. Gate. Continuaremos actualizando", tuiteó el portavoz del Pentágono, John Kirby.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021