Falsa abogada cobraría miles de dólares y "no presentó ningún caso en inmigración", según denuncia

(NOTICIAS YA).- Muchos inmigrantes que sueñan con finalmente estar legales en esta nación, han sido de víctimas de estafadores que se aprovechan de su inocencia, desconocimiento y desesperación por un estatus legal. Lamentablemente, las personas confían y creen que en Estados Unidos no sufrirán un fraude, pero, pierden miles y miles de dólares.

Esta es la historia del señor Nelson Blanco, quien contactó a Noticias Univision Tampa Bay para denunciar que había sido víctima de estafa por parte de una presunta abogada a quien entregó una gran cantidad de dinero y por lo cual hasta el sol de hoy no ha tenido una respuesta sobre sus múltiples solicitudes de inmigración.

"Se apropió de los $6,000, se apropió de todos los money orders de las aplicaciones que me mandó a hacer en inmigración, no presentó ningún caso en inmigración, nunca me llegó ningún papel ni carta de inmigración", afirmó el señor Nelson Blanco.

Todo comenzó cuando escuchó un anuncio en la radio de una abogada que resolvía casos de inmigración y que había trabajado como Fiscal en Orlando, según relata el señor Blanco, y llamó, a donde no sabía en dónde se metía.

No obstante, al consultar con una reconocida abogada de Tampa, se pudo confirmar que todo el dinero que pagó el señor Nelson Blanco para sus trámites migratorios, a través de la presunta abogada, fueron cobrados por la empresa de servicios Latinos Legal Services, por lo que los cheques nunca fueron enviados a inmigración.

Por su parte, nuestro reportero Filippo Ferretti, se comunicó con la presunta abogada falsa, Joanny Mojica, de Latinos Legal Services para escuchar su versión sobre esta denuncia, a lo que respondió:

"Yo no soy abogada, yo soy una persona que trabaja con las cortes y le puede decir al señor, cuando quiera, yo me responsabilizo a lo que es lo económico, porque pues, hay que responsabilizarse ante todo no, entonces no tengo ningún problema en responsabilizarme", expresó Joanny Mojica.