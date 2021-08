Jóvenes sin vacunar son ahora entre los más vulnerables al coronavirus

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a la Agencia de la Salud del Condado el 88% de los contagiados son personas que nunca se vacunaron o no completaron sus dosis haciendo que estas personas sean siete veces más propensas a enfermarse de coronavirus.

“La gran mayoría de personas que están infectadas ahorita son mucho más jóvenes a diferencia del pico de la pandemia donde eran adultos mayores,” explicó el Dr. Edward Cachay, profesor de enfermedades infecciosas en UCSD.

Según el reporte semanal del condado, aquellos no vacunados o parcialmente vacunados son 32 veces más vulnerables a ser hospitalizados y la edad mediana ya no es de 63 años sino de 54 años.

“Son personas que muchas de ellas no tienen ninguna condición preexistente, se infectan y desafortunadamente son seres de cuarenta años y sucumben a la enfermedad,” dijo el Dr. Cachay.

El llamado de las autoridades locales es a vacunarse.

“Muchos dicen que es una decisión personal pues impactan a la comunidad, impactan a sus familias y también impactan a los hospitales,” señaló Nora Vargas, supervisora del condado de San Diego. “Yo les pido que se vacunen, la pfizer ya está aprobada por la FDA.”

Organizaciones latinas entre ellas la clínica San Ysidro Health lanzaron la campaña Andale que esperas para llegar a jóvenes hispanos.

“Es una población de 18-49 años que son muy activos pero que también están saludables y que no se sienten vulnerables,” dijo Fátima Muñoz, representante de San Ysidro Health.

Con voces de su edad que comparten el por qué se vacunan.

“Porque quiero mirar a mi familia, a mis abuelos, tios, tias,” añadió Bobby Escobar, alumno del colegio Southwestern.

Y acudiendo a sitios estratégicos como el colegio de Southwestern.

“Que sea fácil el acceso, que sea conveniente, que no me tome mucho tiempo, que no tenga cita porque todas esas son barreras que hemos aprendido para nuestra comunidad hispana,” dijo Muñoz.

Además el condado reafirma la recomendación sobre las mascarillas.

“Las personas usen sus cubrebocas en interiores para gente vacunada o no vacunada,”reitero la supervisora Vargas. “Ahorita lo están pidiendo en todas las escuelas, hospitales y transporte público.”

Incluso el Distrito Escolar de San Diego anunció que los cubrebocas también serán obligatorios al aire libre a excepción de cuando coman los alumnos.“Sabemos hoy por hoy que es indiscutible e irrefutable que las mascarillas salvan vidas,” dijo el Dr. Cachay.