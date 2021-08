Muere tras ser atropellada y arrollada por varios vehículos en la I-5 en National City

(NOTICIAS YA).-Autoridades investigan la muerte de una persona, después de ser atropellada por varios vehículos en la Interestatal 5 en el área de National City.

El accidente se informó alrededor de las 4:45 a.m. en la I-5 en dirección norte cerca de Division Street, involucrando al menos un automóvil según la Patrulla de Carreteras de California, (CHP, por sus siglas en inglés).

NB I-5 south of SR-15, three left lanes closed due to a traffic collision.

