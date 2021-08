Mujer de origen mexicano se postula para distrito congresional de Colorado

(NOTICIAS YA).- Yadira Caraveo, representante estatal de Thornton y pediatra desde el 2019, es la primera en postularse como candidata demócrata para representar al nuevo octavo Distrito Congresional en las elecciones del 2022. Si resulta electa, sería la primera mujer latina en representar a Colorado en el Congreso.

My name is Dr. Yadira Caraveo, and I’m running for Congress in #CO08.

I’m a pediatrician, a state legislator, and the daughter of hard-working immigrants from Mexico. I’ve lived the American dream — help me keep it alive for the next generation. 1/3 pic.twitter.com/ABGLKUil13

— Dr. Yadira Caraveo (@YadiraCaraveo) August 24, 2021