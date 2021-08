Participante de programa "Enamorándonos" muere a los 29 años

(NOTICIAS YA).- Una exparticipante del programa “Enamorándonos” falleció repentinamente este miércoles 25 de agosto en la ciudad de Aguascalientes, México.

De acuerdo con Univision Digital, Daniela Rodríguez sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de salir de la clínica Derma Norte.

Según David Poletti, el médico que atendió a la joven de 29 años, Rodríguez acudió a él para atenderse un problema capilar. El mes pasado, Daniela se mostró en su cuenta de Instagram sin cabello, aunque aseguró que no estaba sufriendo alguna enfermedad.

El doctor explicó que la fallecida había acudido a su consultorio para tratar un problema en el cuero cabelludo, el cual venía arrastrando por meses y probablemente se debía al uso de tintes y pelucas.

Sin embargo, Poletti enfatizó que la mujer no fue sometida a algún procedimiento ni recibió algún medicamento. “No se hizo más que la revisión clínica”, aseguró.

El especialista añadió que Rodríguez le comentó que sufría de un problema cardíaco desde los 19 años. “Tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en… la arteria coronaria, pero ella… relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento”, dijo el doctor a Univision Digital.

“No me pudo puntualizar más cosas… no venía tomando medicinas. Estado general bueno; había tenido Covid unos meses atrás sin ninguna otra secuela”, destacó el dermatólogo.

Poletti narró que los hechos ocurrieron muy cerca de la clínica, alrededor de las 3:30 de la tarde, y en presencia de su esposo, su abuela y otro acompañante. Los paramédicos tardaron mucho tiempo en llegar al sitio.

“Yo me acomedí (durante) 35 minutos de intentar sacarla de un paro cardiorrespiratorio. Estuve dándole maniobras durante 35 minutos; nadie se acomidió a ayudarme”, lamentó el médico.

Otro factor trágico sobre la muerte de Daniela fue que se encontraba festejando cuatro meses de matrimonio con Darwin Cipion.

Ambos iniciaron su relación en septiembre de 2019, poco después de conocerse en la primera temporada de “Enamorándonos”. La pareja incluso se casó en un episodio especial del programa emitido el 26 de abril pasado.

