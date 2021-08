Accidente automovilístico en Commerce City ocasiona un fallecido

(NOTICIAS YA).- En la mañana del viernes 27 de agosto, un accidente fatal se efectuó por el bloque 8900 del Tower Road, el cual ocasionó un fallecido.

Alrededor de las 5:22 am, un camión de basura y una camioneta colisionaron en la Tower Road cerca de la Avenida 104 Este y la Avenida 81 Este, causando la muerte de uno de los conductores, de acuerdo con el Departamento de Policía de Commerce City.

La policía de Commerce City y los bomberos del condado South Adams asistieron el accidente con prontitud.

Commerce City Police tells me one person was killed in this crash on Tower Rd between 96th and 88th Ave. The road will remain closed for the rest of the morning. pic.twitter.com/DRlEv3xxQ8

— Jayson Luber (@Denver7Traffic) August 27, 2021