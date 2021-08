Autoridades de Herndon buscan víctimas adicionales de un masajista hispano

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Herndon hace un llamado a la comunidad latina tras casi dos meses del arresto de Carlos Morales López, quien presuntamente abusó sexualmente de una de sus clientas.

Por más de dos décadas, Morales de 55 años de edad, ofreció servicios como sanador y sobador en la zona de Herndon por lo que las autoridades creen que es posible que haya más víctimas del hispano quien enfrenta cargos por presunto abuso sexual.

“En realidad si creemos que hay más víctimas. Según su tarjeta de negocio ha estado haciendo estos servicios por unos 36 años y afirma curar enfermedades estomacales, o prevenir pesadillas entre otros males con masajes de cuerpo entero y otros tratamientos medicinales. Sabemos que atendía a niños, no tiene licencia para operar”, explicó Lisa Herndon, portavoz del departamento de policía.

“Wow la verdad como madre es algo que da trauma, causa mucho miedo, mucho pánico osea no me imaginaria llevar a mi hijo con alguien que supuestamente me va a ayudar y que pase esto”, comentó Ana Duvon, una residente de Herndon.

Según la portavoz, Morales atendía a sus clientes en un cuarto que alquilaba en la cuadra 800 de la calle Sycamore Court. Y fue a finales de junio de este año cuando una presunta víctima reportó que fue tocada inapropiadamente por el hispano durante un masaje.

“La información de los servicios que proveía Morales se difundió entre la comunidad de persona en persona. Sabemos que personas desde Maryland y DC viajaban hasta la ubicación en Herndon para recibir sus servicios”, agregó la vocera.

Las autoridades tienen un mensaje para las posibles víctimas que tengan miedo o dudas al momento de reportar incidentes como este.

“Nosotros estamos aquí para ayudar. No nos importa su estatus migratorio. Nuestra prioridad es garantizar su seguridad. Queremos ayudarLe, tenemos servicios para víctimas que te pueden apoyar en un difícil momento como este”, detalló Herndon.

“Lamentablemente están sucediendo mucho estos casos y lamentablemente muchos no lo denuncian posiblemente por temor o porque conocen a la persona”, dijo un residente de Herndon, quien optó no dar a conocer su nombre.

“Yo pienso que es temor pero en este país no debemos temer porque si nosotros denunciamos eso corta la Cadena y podemos prevenir que otras personas sean víctimas”, opinó otro residente.

Por su parte, Carlos Morales fue liberado bajo fianza y está pautado a enfrentar un juez el primero de septiembre. Se le pide que si usted ha tenido contacto con Morales llame al 703-435-6846.