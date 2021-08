Boletos para el 11 Sorteo de la casa St. Jude Dream Home® en Denver están a la venta

(NOTICIAS YA).-

DENVER, CO. (26 de agosto de 2021) -- La casa del undécimo Sorteo St. Jude Dream Home se está construyendo por Oakwood Homes en la subdivisión de Reunion en Commerce City. Los boletos están a la venta para ganar la casa de aproximadamente 4,300 pies cuadrados, valorada en aproximadamente $820,000 dólares.

El Sorteo St. Jude Dream Home beneficia a St. Jude Children's Research Hospital® . St. Jude Children’sResearch Hospital está a la vanguardia de la investigación y el tratamiento del cáncer infantil y otrasenfermedades terminales a nivel mundial. St. Jude tienen las mejores tasas de supervivencia en el mundo para los canceres infantiles más agresivos. Para obtener más información sobre el sorteo St. Jude DreamHome, visite la página http://www.sorteodreamhome.org.

Con sólo $100, usted tendrá la oportunidad de ganar la casa del Sorteo St. Jude Dream Home y otros grandes premios. Los ganadores se darán a conocer el jueves, 21 de octubre de 2021 por el canal Fox31 Denver, Colorado’s Own Channel Two y Univision.

Usted puede reservar su boleto llamando al 1-800-382-5104 o visitando la página http://www.sorteodreamhome.org. Si usted reserva su boleto antes o el 26 de agosto, tendrá la oportunidad de participar en el premio de compra anticipada, donde podrá ganar una tarjeta de regalo VISA de $2,500, cortesía de ETC Custom Construction

La casa de 7 dormitorios se está construyendo por Oakwood Homes en Commerce City. La casa cuenta con 4 baños, garaje para dos autos, sala de actividades en el sótano e isla de cocina ampliada.

Otros premios incluyen una tarjeta de regalo Visa de $15,000, cortesía de NFM Lending y una 2021 Lincoln Corsair, cortesía de Landmark Lincoln.

El sorteo St. Jude Dream Home se ha convertido en una de las campañas de recaudación de fondos más exitosas de St. Jude, recaudando más de $545 millones” para el hospital desde su creación en 1991. Entre los patrocinadores del Sorteo St. Jude Dream Home se encuentran: Oakwood Homes, Fox 31 Denver & Colorado’s Own Channel Two, Univision Colorado, Epsilon Sigma Alpha, The Denver Post, 98.5 KYGO, Colorado Homes & Lifestyles, Furniture Row, Landmark Lincoln, La Tricolor 96.5, La Suavecita y nuestros patrocinadores nacionales Brizo, Shaw Floors, Trane y Bosch.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude Children’s Research Hospital está a la vanguardia de la investigación y el tratamiento

del cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. St. Jude tienen las mejores

tasas de supervivencia en el mundo para los canceres infantiles más agresivos. Los tratamientos

descubiertos en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil,

de un 20 por ciento cuando el hospital abrió sus puertas hace más de 50 años, a un 80 por ciento

en la actualidad. St. Jude está trabajando para incrementar la tasa de supervivencia del cáncer

infantil a un 90 por ciento. Asimismo, St. Jude comparte libremente nuestros descubrimientos, ya

que un niño salvado en St. Jude significa que los médicos y científicos alrededor del mundo

pueden utilizar dicho conocimiento para salvar a miles de niños. Las familias nunca reciben una

factura por parte de St. Jude, incluyendo su tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación,

porque en St. Jude las familias se dedican cien por ciento en ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la

misión de St. Jude visitando hospitalsanjudas.org o síganos en facebook.com/stjude y

twitter.com/stjude.