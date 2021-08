Dos familias más del este del condado de San Diego varadas en Afganistán logran escapar

(NOTICIAS YA).-Dos familias más del área de San Diego que quedaron varadas en Afganistán después de la toma de posesión de los talibanes se dirigían a casa, según el representante Darrell Issa, quien dijo que él y un equipo trabajaron toda la noche para asegurar su liberación.

Ocho familias del este del condado de San Diego, que representan más de 20 estudiantes en el distrito escolar de Cajon Valley Union, se quedaron atrapadas en el país en conflicto y contactaron a los líderes escolares a principios de este mes para obtener ayuda para regresar a casa.

Familias de El Cajon varadas en Afganistán buscan desesperadamente regresar a Estados Unidos

Los funcionarios no siempre han tenido un número exacto de personas atrapadas en la región, pero Issa dijo el viernes que "dos familiares adicionales" que representan "siete personas: tres adultos y cuatro niños" fueron las más recientes en escapar de Kabul.

At least 24 students from El Cajon are stranded in Afghanistan. I’m working diligently to determine the best ways to help those trapped return home safely. I won’t stop until we have answers and action.https://t.co/MaXf3yFg29

— Darrell Issa (@DarrellIssa) August 25, 2021