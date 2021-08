Ganó 18 millones de la lotería jugando con los mismos números desde 1991

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Michigan se ha vuelto millonario tras jugar a la lotería con los mismos números desde 1991, combinación que lo llevó a ganar un premio mayor de $18,41 millones.

El afortunado jugador del condado de Roscommon, que optó por permanecer en el anonimato, ganó el gran premio acertando los seis números de Lotto 47 sorteados el pasado 31 de julio.

03-05-10-20-28-31, esa es la combinación a la que el misterioso hombre le ha sido fiel desde hace 30 años.

“He jugado este conjunto de números desde 1991 y rara vez me he perdido un sorteo”, dijo el jugador, de acuerdo con Click On Detroit.

Aunque varias ocasiones pensó en probar otra serie de números, siempre terminó confiando en su combinación y esa misma decisión ahora lo ha vuelto millonario.

El hombre compró el boleto ganador en el Family E-Z Mart, ubicado en el 567 de East Houghton Lake Drive, en Prudenville, que está a unas 28 millas al sur de Grayling, y no tardó en darse cuenta de que había ganado.

Inmediatamente reconoció la conminación de sus números, pero tardó en asimilar la gran noticia.

“Revisé mis números antes de acostarme la noche del sorteo. Cuando reconocí el conjunto de números, revisé mi boleto al menos una docena de veces. ¡Me quedé impactado!”, destacó al mismo medio.

El nuevo millonario, de 61 años, ya fue a reclamar su gran premio a las oficinas de la Lotería de Michigan y eligió recibir sus ganancias en un pago único en efectivo, con lo que obtendría un total de $11.7 millones.

“Todavía no he asimilado que gané”, dijo el jugador. “¡Estoy tan contento de haber decidido seguir con este conjunto de números!”, destacó al medio local.

Con sus millones, el hombre planea disfrutar con su familia, hacer donaciones a diferentes organizaciones benéficas y ahorrar parte de sus ganancias.