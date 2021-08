Maluma vendió sándwiches para apoyar económicamente a su familia

(NOTICIAS YA).- Antes de alcanzar la fama internacional con su música, Maluma tuvo que usar la creatividad y el esfuerzo para ayudar a sacar adelante a su familia.

De acuerdo con El Diario NY, que cita información de la revista 15 minutos de Perú, el colombiano tuvo que vender sándwiches en la escuela para poder ayudar económicamente a su mamá y hermana.

Lo anterior forma parte de las historias narradas por el cantante en su documental de YouTube, “Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré”, el cual ya se encuentra disponible en la plataforma.

“A pesar de ser muy joven le digo a mi mamá que vamos a buscar una manera de salir adelante todos, que no nos podemos arruinar. Ahí es donde le digo que, con la poca plata que ella tenía en el bolsillo, me dé para hacer sándwiches y yo venderlos en el colegio”, dijo José Luis Londoño, su nombre real, conteniendo las lágrimas.

“Comprábamos el pan más barato, el jamón barato, el queso más barato y yo estudiaba en un colegio de personas de dinero y salía yo al día siguiente con mi morral lleno de sándwiches a venderlos en el colegio y cada vez que yo llegaba del colegio con el dinero, se lo daba a mi mamá para que ella hiciera mercado para nosotros poder alimentarnos”, añadió Maluma, recordando su iniciativa y emprendimiento a los 10 años.

“La poca plata que hacía me la daba y me decía: ‘Mami, esto es para que compres la leche o lo que necesites para mañana’… Me decía: ‘con esto compras para hacer más sándwiches y lo otro te lo quedas para lo que necesites. A mí no me des nada’. Eso fue un apoyo que yo decía: ‘Dios mío, mi niño tan chiquito y es el que me da para un desayuno, para un almuerzo’”, dijo su orgullosa mamá, Marlli Arias.

A pesar de que fueron tiempos difíciles y hoy goza de otra situación económica, el intérprete de “Sobrio” asegura que no se arrepiente de nada y que los momentos duros y dolorosos fortalecieron a su familia.