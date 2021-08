¿Puede pedir perdón una persona que trajo a un familiar de manera irregular a Estados Unidos?

(NOTICIAS YA).- Una de las preocupaciones que como residentes permanentes o ciudadanos de los Estados Unidos tienen las personas es la solicitud de algún familiar para que tengs documentos permanentes, damos seguimiento a lo que indica el abogado José Pertierra para algunos casos en específico.

PREGUNTA UNO

Soy ciudadano de Estados Unidos y mi esposa es salvadoreña. Ella se regresó a El Salvador para ir a una cita ante el consulado allá y le han negado la residencia.

Ya Inmigración había aprobado la I-130 y también el perdón. Le dijeron que no podían aprobarle el caso, porque ella vino a Estados Unidos con su sobrina y que eso era tráfico humano.

Mi esposa no es coyote y nadie le pagó para que ayudara a su sobrina quien solamente tenía 7 años cuando cruzaron la frontera. El cónsul le dijo que quizás podía pedir un perdón. ¿Me pudiera explicar como funciona lo del perdón?

RESPUESTA UNO

Uff, me duele tener que decirte que tu esposa está frita. La han clasificado como traficante de personas: como coyote. Para poder un perdón tendría que haber ayudado a cruzar a su esposo, sus padres, o a sus hijos. No a una sobrina.

Sé que no le pagaron a tu esposa para ayudar a su sobrina y que lo hizo por razones humanitarias, pero no calificaría para un perdón simplemente por el hecho de que la motivación fue benévola.

Lo siento mucho. No hay manera de regresarla a los Estados Unidos. Se supone que las leyes de inmigración debiesen ayudar a la unificación familiar, pero muchas veces lo único que logran es dividirlas. Da rabia.

PREGUNTA DOS

Tengo DACA, y quiero ir de vacaciones a Puerto Rico con mi novio. Él todavía no tiene papeles. Somos salvadoreños.

Me han dicho que no es conveniente salir de EU, porque no tengo residencia y que me pueden quitar el DACA si vamos a Puerto Rico. Otros me dicen que no hay problemas. ¿Nos pudiera aconsejar?

RESPUESTA DOS

Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Por eso, cuando viajas a la Isla del Encanto, no sales de los Estados Unidos. Si tienes DACA, estás autorizada para estar legalmente en Estados Unidos.

Y con ese permiso, puedes viajar libremente dentro del territorio estadounidense, incluyendo a Puerto Rico, sin preocuparte que te vayan a deportar. Sin embargo, el caso de tu novio es diferente. Él no tiene papeles.

En el aeropuerto de San Juan, pueden pararlos al azar (allá acostumbran a interrogar a los viajeros sobre su estado migratorio) y tratar de averiguar si tienen permiso para estar en Estados Unidos.

Tu mostrarías tu permiso del DACA, pero el novio estaría frito. Tienes dos opciones. Una es no ir a Puerto Rico. La otra es dejar el socio acá e irte sin él.