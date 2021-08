¿Puede un abogado retener los documentos de un proceso migratorio por falta de pago en sus honorarios?

(NOTICIAS YA).- Los casos migratorios podrían tener un poco más de retrasos por la pandemia de Covid-19 sin embargo nadie puede retener un proceso por falta de pago, esa es una de las lecciones que nos explica el experto en inmigración, el abogado José Pertierra.

PREGUNTA UNO

Buenas tardes, abogado. Me llamo Ariel. Soy residente permanente. Mi esposa cayó cuando entró a Estados Unidos y no fue a corte. Tiene dos hijas en Honduras.

Ellas tienen 14 y 11 años. Son de otra relación. Quiero saber si yo las pudiera pedir, o si tengo que adoptarlas primero. Viven con la abuela, porque el padre biológico las abandonó.

RESPUESTA UNO

Ariel, por supuesto que puedes pedir a las niñas. Ellas son tus hijastras, porque te casaste con la mamá antes de que las niñas cumplieran 18 años.

Un padrastro tiene los mismos derechos hacia sus hijastras, como si las niñas fuesen hijas biológicas. No es necesario que las adoptes.

Para que ellas puedan salir de Honduras y viajar a Estados Unidos necesitarían la autorización del padre biológico (y también de la madre). Tienes que presentar un formulario I-130 por cada niña, con las partidas de nacimiento de ellas, el certificado de matrimonio tuyo y evidencia de que estás conviviendo con tu esposa.

Lástima que no puedes pedir a tu esposa todavía, porque ella probablemente tiene una orden de deportación en ausencia, pero ojalá que las leyes cambien pronto para que puedas legalizarla a ella también. Mientras tanto, estarán juntos ustedes.

PREGUNTA DOS

Tengo un caso pendiente con la corte de Inmigración y quiero cambiar de abogados. Pero el abogado que contraté no ha hecho nada, y ahora no quiere entregarme una copia de mi expediente porque dice que no le ha pagado.