Revelan imágenes de mortal tiroteo contra hombre de Sanford, que involucra agentes de Seminole

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Seminole compartió un video de la cámara corporal de uno de los agentes implicados en ultimar a un hombre en Sanford la madrugada de este jueves, tras presuntamente agredir a una mujer y apuntar a los oficiales con un arma.

Empleados de Florida prefieren renunciar que vacunarse contra el COVID-19

Según información oficial, dos agentes del condado Seminole respondieron a llamadas del 911 que reportaban un altercado entre un hombre y una mujer en una vivienda en la cuadra 400 de Riverview Avenue en una zona no incorporada de Sanford, cerca de las 2:05 a.m. de este jueves, y al llegar no encontraron ningún disturbio.

No obstante, los uniformados se dirigieron a varias viviendas para conocer con exactitud el lugar de los hechos y, al volver a la residencia indicada, un hombre, luego identificado como Samuel Thomas Kirk, salió desde el estacionamiento techado apuntando con una pistola en la mano a los agentes, quienes a pesar de anunciarles que eran policías, el hombre siguió amenazándolos con el arma.

Tras esto, hubo intercambio de disparos los agentes y Kirk, quien resultó con múltiples heridas de bala.

Aunque los oficiales brindaron asistencia para salvar la vida de Kirk y fue trasladado a un hospital local, el hombre murió.

Trascendió que la mujer que presuntamente había sido víctima de agresión por parte de Kirk, según las llamadas al 911, pudo alejarse de él y se fue de dicha residencia en un vehículo. Sin embargo, las autoridades pudieron localizarla y declaró que Kirk la había estrangulado y tirado al suelo, donde la golpeó contra el concreto en varias oportunidades, pero pudo liberarse.

La mujer rechazó ser atendida por un médico y está colaborando con los agentes, según indicó la Oficina del Alguacil del condado de Seminole.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los oficiales implicados en el mortal tiroteo contra Kirk, pero el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida se encuentra realizando una investigación independiente de los hechos.

Increíble persecución policial para capturar a depredador sexual por exhibir nuevamente sus genitales en Florida

La Oficina del Alguacil del condado Seminole compartió el video de la cámara corporal de uno de los agentes involucrados en el mortal tiroteo contra Samuel Thomas Kirk, donde se puede apreciar el momento del intercambio de disparos entre la policía y la víctima:

"Llamen al 911 sólo si es una verdadera emergencia" piden rescatistas de Florida