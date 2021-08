Ida impacta New Orleans como uno de los huracanes más potentes de EE.UU.

(NOTICIAS YA).- El huracán Ida tocó tierra este domingo cerca de Port Fourchon, al sur de New Orleans como huracán categoría 4, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Ida es uno de los huracanes más fuertes que ha impactado a Estados Unidos y tiene ráfagas de 150 mph (240 km/h), lo que lo deja a apenas 7 mph de ser un huracán categoría 5, según información del NHC.

Ida llegó a Louisiana para la misma fecha que el huracán Katrina que devastó zonas de ese estado y Mississippi hace 16 años.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que evacuaran las zonas de peligro y emitieron algunas órdenes obligatorias para proteger las personas.

Mediante alertas de texto el sábado, los funcionarios de Nueva Orleans instaron a los residentes a "irse esta mañana de ser posible"."Si se queda, reúna suministros, cargue dispositivos, reduzca la temperatura del refrigerador y asegure los artículos que están al aire libre hoy", decía el mensaje. Los funcionarios estatales también enviaron mensajes de texto a los residentes: "Prepárense para Ida".

"Los habitantes de Louisiana tienen hasta el anochecer", advirtió el texto, y agregó que Ida "traerá graves impactos en todo el estado".

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021